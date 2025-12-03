Balotelli, l’attaccante ex Milan svincolato si allena in Eccellenza. L’esperienza negativa al Genoa e il futuro nel limbo

Balotelli, dalla Premier League al Carpenedolo: la nuova fase di Super Mario. Il passaggio lampo in rossoblù e lo sfogo sui social

L’attaccante italiano, classe 1990, Mario Balotelli (con un curriculum che vanta maglie prestigiose come Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor e Sion) si trova attualmente libero sul mercato degli svincolati. Il suo contratto con il Genoa è scaduto lo scorso 30 giugno, dopo una parentesi in rossoblù di soli otto mesi, conclusasi a parametro zero.

Come riportato da Calciomercato.com, il bilancio della sua esperienza al Genoa è estremamente ridotto. In maglia rossoblù, Balotelli ha raccolto un totale di sole sei presenze e appena 56 minuti giocati, conditi da due cartellini gialli. La sua presenza in campo si è divisa tra 18 minuti sotto la guida di Alberto Gilardino e 38 minuti con Patrick Vieira, tecnico che lo aveva già allenato al Nizza e con cui aveva condiviso lo spogliatoio ai tempi dell’Inter.

Balotelli, quale futuro per l’ex Milan?

La fine della sua avventura genovese non è stata priva di polemiche: in seguito all’esonero del tecnico francese Vieira, sostituito da Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, Balotelli si era lasciato andare a un commento criptico su Instagram: «Dio vede e provvede».

Oggi, l’attaccante si trova in una fase di transizione. Per mantenere la forma fisica, Balotelli si sta allenando con il Carpenedolo, squadra che milita nel girone C del campionato di Eccellenza lombarda, guidata dal tecnico marocchino Abderrazzak Jadid. Questa scelta arriva dopo che, la scorsa estate, Super Mario aveva rifiutato una proposta in Serie D dal Vado, club dove gioca suo fratello minore, Enock Barwuah, a dimostrazione di come il suo futuro calcistico sia ancora tutto da scrivere.

