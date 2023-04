Balotelli ricorda Raiola: «Mi mancano i suoi rimproveri, i suoi complimenti…». Le parole dell’attaccante del Sion ed ex Milan

Mario Balotelli ha ricordato Mino Raiola con un video pubblicato da Cronache di Spogliatoio. Le parole dell’ex attaccante rossonero:

«I miei genitori non volevano che io avessi un procuratore e mi ricordo il primo appuntamento: ci sono voluti pochi pochi minuti per convincerli. Avrei mille aneddoti da raccontare, ma me li tengo per me, magari li racconterò un giorno. Posso solamente dire che mi manca tanto: mi mancano i suoi rimproveri, i suoi complimenti, i suoi consigli. Mino era un grande e sarà sempre qua (si tocca il cuore, ndr). Gli voglio bene».