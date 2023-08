Balogun Milan: l’Inter ha pronta l’offerta, mossa decisiva?

In chiave mercato sta tenendo banco il derby tra Milan e Inter per Balogun. I neroazzurri preparano l’offerta decisiva?

L’Inter prepara l’offerta decisiva per Balogun. L’obiettivo neroazzurro è quello di bruciare la concorrenza delle rivali tra cui il Milan.

In tal senso come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i contatti fra le parti e fra società non si sono mai interrotti con club di viale della Liberazione pronto ad investire 35 milioni di euro. Sarà decisiva la formula del pagamento, difficile possa essere in un’unica soluzione, e soprattutto la percentuale di rivendita.