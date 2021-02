Ballotta: «Scudetto? Se l’Inter vince il derby prende una spinta importante»

In un’intervista ai microfoni di JuventusNews24, l’ex portiere Marco Ballotta ha parlato della corsa Scudetto

«Se vince il derby l’Inter prende una spinta importante a livello morale. Poi c’è da dire che essendo fuori dalle coppe, possono preparare bene le partite, non hanno impegni infrasettimanali. Più si va avanti e più si giocano le competizioni europee e lasci qualcosa indietro, come nel caso della Lazio ad esempio. Non sono tante le squadre che possono sostenere tutti questi impegni: l’Inter lo è ma è fuori da tutto. Poi abbiamo visto che anche l’Inter ha tanti alti e bassi. Le inseguitrici sono ottime squadre e tutte possono dire la loro in quanto molto ravvicinate, in 10 punti ci sono 7 squadre e con gli scontri diretti non si può mai sapere. Però se l’Inter dovesse vincere il derby…».