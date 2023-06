Baldanzi: «In Italia ci sono giovani forti e chi è bravo uscirà fuori». Le parole dell’obiettivo di mercato rossonero

Tommaso Baldanzi ha parlato dell’avventura al Mondiale U20. Ecco le parole, riportate dall’ANSA, dell’obiettivo di mercato rossonero:

«È stata una spedizione fantastica, con un gruppo molto bello e forte. Abbiamo fatto la storia, siamo orgogliosi, anche se avremmo voluto una medaglia diversa ma siamo contenti per il percorso fatto. In Italia ci sono molti giovani forti, dobbiamo cercare di migliorarci ma chi è bravo secondo me uscirà fuori».