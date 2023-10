Baldanzi lancia un indizio di mercato: ecco cosa ha detto l’obiettivo del Milan

Tommaso Baldanzi, gioiellino dell’Empoli, nel mirino anche del Milan è intervenuto al Magazine della Lega Serie A

Le parole di Tommaso Baldanzi, gioiellino dell’Empoli, nel mirino anche del Milan, intervenuto al Magazine della Lega Serie A facendo chiarezza anche sul suo futuro in ottica calciomercato:

«Ci tengo molto alla squadra, ai miei compagni voglio bene. L’anno scorso abbiamo fatto un percorso di squadra incredibile, siamo stati un gruppo bellissimo e spero che si possa replicare anche quest’anno. Come legame di gruppo ci siamo poi ovviamente dobbiamo trasportare il tutto in campo. Spero di arrivare il più in alto possibile, ovviamente dipenderà dal corso degli anni prossimi. Ci metto tutto me stesso nel lavoro quotidiano per arrivare a certi obiettivi futuri»