Bakker dopo Milan Femminile Genoa: «Non è stata una gara facile, ma abbiamo giocato da squadra nonostante la sfortuna»

Bakker dopo Milan Femminile Genoa. L’allenatrice delle rossonera ha commentato così la vittoria delle sue ragazze in Serie A Women

Nel post-partita della vittoria per 2-1 contro il Genoa, il tecnico del Milan Femminile, Suzanne Bakker, ha espresso le sue impressioni sulla prestazione delle sue giocatrici. Nonostante le difficoltà dovute al fitto calendario, le rossonere sono riuscite a portare a casa i tre punti grazie alla determinazione e alla coesione del gruppo. Bakker ha anche messo in evidenza la crescita della squadra, soprattutto nelle ultime due gare.

LE IMPRESSIONI SULLA GARA DI OGGI – «Non è stata una gara facile, era la quinta in quindici giorni, due giorni dopo aver sfidato la Fiorentina. Abbiamo giocato da squadra e segnato dopo 10 minuti un bel gol. Siamo state sfortunate nell’occasione del rigore, ma le ragazze ci hanno creduto fino alla fine».

LA CRESCITA DEL GRUPPO – «Queste ultime due partite, contando anche quella con la Fiorentina, ci hanno dato molta fiducia. Quando abbiamo il pallone riusciamo a giocare molto bene, siamo dinamiche e creiamo tante occasioni, ma anche la difesa si è comportata bene. La cosa più importante è che ci crediamo sempre, crediamo in quello che possiamo fare come gruppo».

