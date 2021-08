Bakayoko a MilanTV: «Sono felice di essere qui, ho grandi ricordi»

Tiemouè Bakayoko ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Le dichiarazioni del nuovo centrocampista rossonero

RITORNO – «Sono veramente felice di essere qui. La prima volta non era cominciata bene, ma Club, tifosi e staff mi hanno sempre mostrato affetto. Per questo ho sempre pensato che sarei tornato un giorno. Era uno dei miei sogni.»

MALDINI – «Abbiamo parlato qualche settimana fa ed oggi ci siamo visti, volevano tutti che tornassi e questo mi ha dato fiducia. Ero sicuro di tornare in rossonero.»

COMPAGNI DI SQUADRA FRANCESI – «È bello rivedere qualche amico, li conosco tutti e quando ho deciso di tornare qui ne ho parlato con loro.»

KESSIÈ – «Abbiamo un buon rapporto. Non sono sorpreso del suo rendimento perchè è giocatore ed un ragazzo bravissimo. Nella mia ultima esperienza al Milan giocavamo insieme e nelle stagioni successivo ho ammirato le sue prestazioni. Ha mostrato a tutti le sue capacità.»

SERIE A – «Sta crescendo, ogni anno arrivano ottimi giocatori. Il livello è migliorato. Mi sento molto bene in questo campionato, lo conosco e sono contento di giocarci.»

SFIDE DELL’ANNO SCORSO – «Quando ho giocato contro il Milan nella passata stagione ero concentrato sul Napoli. Ovviamente volevo vincere ma non era andata bene, sono stato espulso, ma è stato bello rivedere facce familiari.»

CHAMPIONS LEAGUE – «Nel 2018/19 abbiamo mancato la Champions per pochi punti. Ora sono tornato e sono felice di poter giocare questa competizione. È il sogno di tutti i giocatori.»

DERBY – «Voglio vincerlo, nella prima stagione qui non ci ero riuscito. È la gara più importante, voglio assolutamente vincerla.»

MILAN – «Il primo aggettivo che mi viene in mente è “grande”. È conosciuto ovunque. Lo stadio, la squadra, i trofei e una storia leggendaria.»

UNA PAROLA PER I TIFOSI – «Voglio dire che sono tornato e sono qui per aiutare la squadra e per divertirci tutti insieme.»