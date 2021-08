Baka it’s coming home: al Milan tutti aspettano il francese

Baka it’s coming home: agosto può essere finalmente il mese del tanto atteso ritorno del centrocampista francese

Il Milan vuole riportare a casa Bakayoko. Partendo da questo semplice ma chiaro assunto, i rossoneri hanno in programma un incontro con il Chelsea fissato per la settimana prossima per cercare di trovare l’intesa per il classe ’94.

MATRIMONIO VOLUTO DA TUTTI – Tutte le parti in causa vogliono che la trattativa vada in porto. Per il Chelsea Baka è ormai un esubero e l’ex Napoli ha il Milan nel cuore già da tre anni. Baka it’s coming home: tutto è pronto per il grande ritorno.