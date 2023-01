Baiocchini: «Zaniolo in prestito con diritto di riscatto? Solo…»

Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo: di seguito le dichiarazioni dell’esperto di mercato

Ospite a Sky, Manuele Baiocchini ha parlato in questi termini del futuro di Nicolò Zaniolo, accostato anche al Milan:

«Se la Roma, in questi giorni, non riceve nessuna offerta e in casa gli rimane il caso Zaniolo, allora potrebbe ad aprire all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. E’ chiaro che non solo il Milan potrebbe essere interessato, ma la Roma non ha mai aperto a questa ipotesi».