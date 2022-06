Baiocchini: «PSG su Sanches, il Milan...»

Manuele Baiocchini, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Renato Sanches: concorrenza del PSG al Milan

Intervenuto a Sky, Manuele Baiocchini ha parlato così di Renato Sanches:

«Sono rimbalzate voci dalla Francia che parlano di un interesse del PSG per Renato Sanches. Abbiamo verificato che questo interesse è reale, il PSG cerca centrocampisti nonostante abbia una rosa molto folta. Un centrocampista come Renato Sanches potrebbe far comodo, questo può essere un problema per il Milan».