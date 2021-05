Baiocchini: «Ibrahimovic deve risolvere il problema gol del Milan»

Manuele Baiocchini ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic in vista della gara contro la Juventus

Zlatan Ibrahimovic deve prendere per mano l’attacco del Milan. Per lo svedese è il momento di caricarsi sulle spalle la squadra e trascinarla in questo rush finale di stagione. È il concetto espresso da Manuele Baiocchini in collegamento da Casa Milan su Sky Sport 24. Ecco le sue dichiarazioni.

«Deve tornare Ibra nella gara più importante contro la Juventus. I big match li sente tanto e da ex sarà ancora più carico ed affamato. Nelle ultime 10 gare ne ha giocate solo 4 e fatto solo 1 gol. In questo campionato non gli è mai capitato di restare a secco per 4 gare di fila. C’è una carica in più per Ibrahimovic. In generale nella squadra di Pioli c’è un problema gol, Rebic e Leao 1 gol, il bomber di queste settimane è Calhanoglu che ne ha fatti 3.»