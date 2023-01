Bahlouli: «Qui per una nuova sfida»

Il Milan Femminile ha ufficializzato l’acquisto di Bahlouli. Ecco le sue prime parole in rossonero

«Sono molto felice di essere qui, mi sono sentita subito la benvenuta. Sul campo sono una giocatrice tecnica, che legge bene il gioco e può aiutare la squadra. Sono cresciuta al Lione, ho passato 11 anni li è ho imparato molto tra squadra giovanile e prima squadra. Sono venuta qui per una nuova esperienza dopo gli anni a Lione, volevo una nuova sfida. Proverò ad aiutare le mie compagne di squadra, darò tutto per mostrare le mie qualità e per dare alla squadra quello che si aspetta da me. Grazie per il caloroso benvenuto, darò il meglio di me stessa »