Bagni snobba il Milan: «Derby dominato dall’Inter. Scudetto? O nerazzurri o Napoli». Parla l’ex calciatore

Salvatore Bagni parla così della corsa scudetto sulle pagine del Corriere dello Sport.

SCUDETTO – «Il Napoli sin da agosto per me è sempre stata una squadra da scudetto. Favorita per valori tecnici, alla pari dell’Inter. Il Milan parte dietro».

NAPOLI-INTER – «Chi vince sarà Campione d’Italia. Dovesse vincere l’Inter scava un solco, al contrario il Napoli metterebbe pressione ai nerazzurri per il finale di campionato».

DERBY – «Per 70′ un derby dominato in lungo e in largo dall’Inter. Probabilmente pensavano di averla messa in sicurezza».