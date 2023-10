Baggio su Pioli: «Sta facendo benissimo. Alla fine vince uno solo…». Le parole dell’ex calciatore sul tecnico rossonero

Roberto Baggio ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore sul tecnico rossonero:

«Per conto mio tutti vogliono giocare ora. Il problema dell’Italia è che un allenatore, per quanto possa programmare, perde tre partite e viene cacciato. Siamo troppo legati al risultato. Giochi male, vinci e poi vai in conferenza a dire quello che vuoi. Poi non vediamo il lavoro dietro a una squadra che cresce. Inzaghi sta facendo benissimo, Pioli anche. Alla fine vince uno solo e sembra gli altri siano tutti scarsi, ma in Italia c’è il calcio più difficile e non a caso alcuni non vogliono venirci».

