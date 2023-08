Azmoun Milan, in ribasso le quotazioni dell’attaccante: il motivo

Sardar Azmoun è un’idea di calciomercato del Milan per l’attacco. Le ultime novità parlano di un allontanamento dei rossoneri

Sembra poter tramontare l’ipotesi Sardar Azmoun, uno degli ultimi nomi fatti per il mercato Milan. L’attaccante ex Zenit era un’idea per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli.

Come riferisce Calciomercato.com, le quotazioni del centravanti iraniano del Bayer Leverkusen sono adesso in netto calo, con i rossoneri che stanno pensando ad altri profili.