Primavera Milan Femminile, Avallone: «Importante tornare al gol»

Il Milan femminile Primavera ha battuto il Napoli. Ecco le parole di Giulia Avallone al termine del match vinto dalle rossonere:

«È stato importante per me tornare al gol. Dobbiamo continuare a migliorare e a fare risultati. Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo arrivare in alto. Abbiamo molto margine di crescita, sappiamo cosa vogliamo fare»