Australian Open 2024, Sinner da urlo! Strapazza Djokovic e vola in finale

Australian Open 2024, Jannik Sinner, grande tifoso del Milan, strapazza l’altro rossonero Novak Djokovic e vola in finale

Impresa di Jannik Sinner. Il tennista italiano classe 2001 ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale agli Australian Open, primo torneo dello Slam dell’anno, battendo in maniera netta Novak Djokovic.

Sinner, grande tifoso del Milan, ha battuto l’altro rossonero Djokovic in 4 set col punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. Domenica la finale contro uno tra Medvedev e Zverev.