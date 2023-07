Augello: «Il mio idolo è Paolo Maldini, l’ho sempre visto come un riferimento». Le parole del nuovo difensore del Cagliari in conferenza

Tommaso Augello si è presentato ufficialmente al Cagliari. Ecco le parole su una leggenda rossonera in conferenza stampa:

«Il mio idolo è Paolo Maldini: faceva il mio ruolo, l’ho sempre visto come un riferimento. Sono stato vicino alla Nazionale proprio l’anno con mister Ranieri. Se dovesse arrivare sarei felice ma ora non ci penso, non è una priorità: l’obiettivo ora è solo fare bene a Cagliari. Serve un forte approccio e la voglia di migliorarsi sempre».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DEL NUOVO CALCIATORE DEL CAGLIARI