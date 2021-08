Audero: «Spero nel ritorno dei tifosi. Manca quella passione»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, fa un breve punto della situazione ai microfoni de Il Secolo XIX: le sue parole

Emil Audero, portiere della Sampdoria, supera le critiche delle stagioni passate e si proietta direttamente nel futuro con la speranza di ritrovare al più presto i tifosi allo stadio. Le sue parole a Il Secolo XIX.

FUTURO – «Io a Genova sto bene, per il mercato dico sempre che ne sapete più voi. Io più che dire che qui mi hanno fatto sentire a casa, a mio agio, non so cosa aggiungere».

CRITICHE – «Ci abbiamo lavorato molto penso che però parte delle critiche della stagione precedente fossero esagerate. Il portiere finisce spesso nel mirino anche quando le colpe non sono del tutto sue. Diciamo che su di noi c’è un focus particolare che altri reparti non hanno. Non dico che sia sbagliato, e ormai lo so e accetto, però è singolare».

MIGLIORAMENTO – «Io in realtà sono sempre lo stesso, forse prima non mi sentivate così bene ma ho sempre lo stesso modo di stare in porta».

TIFOSI – «Spero solo che i tifosi tornino presto allo stadio perché non averli ci ha tolto qualcosa durante il Covid sono così passionali che ti trasmettono quel di più che devi mettere in campo».