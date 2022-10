Aubameyang: «Contento per il gol. Milan? Ho preso la mia strada»

Pierre-Emerick Aubameyang parla così al termine di Chelsea-Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video

Pierre-Emerick Aubameyang ha rilasciato qualche dichiarazione al termine di Chelsea-Milan. Le parole dell’attaccante dei Blues ed ex rossonero a Prime Video.

GARA – «Stasera siamo contenti noi, abbiamo vinto e siamo contenti.»

MILAN – «Penso che è stato bellissimo giocare contro il Milan dopo tutti questi anni, finalmente ho ritrovato questa squadra. Sono davvero contento di aver segnato. Non puntarono su di me? Penso che a quei tempi avevano una squadra incredibile, era difficilissimo entrare in quella squadra: io ho preso la mia strada ed è andata così.»

CHELSEA – «Penso che tutti sappiamo che abbiamo delle responsabilità. Con un nuovo allenatore non è facile per nessuno. Ci ha detto di dover essere una squadra prima di tutto, ci ha dato fiducia. La vittoria contro il Crystal Palace ci ha dato fiducia.»