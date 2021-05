Attento Milan, dalla Spagna insistono: un top club della Liga su De Paul

Calciomercato Milan: su Rodrigo De Paul non c’è solo l’interesse dei rossoneri. Anche un club della Liga vuole il giocatore

Rodrigo De Paul è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera per rinforzare il Milan la prossima stagione. Il numero 10 dell’Udinese piace molto a Maldini e Massara e, specialmente in caso di qualificazione Champions, potrebbe essere effettuato per lui un tentativo concreto in estate.

Bisognerà però fare attenzione alla concorrenza, in particolar modo a quella estera: secondo quanto riferito infatti dal portale spagnolo Todofichajes.com, il nazionale argentino sarebbe il primo nome sulla lista del ‘Cholo’ Simeone per rinforzare il reparto di centrocampo dei dell’Atletico Madrid. I Colchoneros starebbero preparando l’offensiva per De Paul, valutato non meno di 35 milioni di euro dall’Udinese.