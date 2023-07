Mercato Milan, l’Atalanta piomba su Colombo: la situazione

L’Atalanta avrebbe messo nel mirino Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante del Milan lo scorso anno era in prestito al Lecce

L’Atalanta cerca l’ennesimo colpo in prospettiva e ad effetto con Lorenzo Colombo. L’attaccante è rientrato al Milan dopo il prestito al Lecce della scorsa stagione ed è partito con i rossoneri in tournée negli USA.

Come riporta Alfredo Pedullà, la Dea avrebbe fatto un sondaggio per il centravanti classe 2002. Il suo futuro è ancora incerto e dipenderà anche dai colpi in entrata del club rossonero nel reparto offensivo: intanto Stefano Pioli lo osserva da vicino nel ritiro.