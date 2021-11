Tonali a Milan Tv: «Il nostro deve essere un unico obiettivo»

Sandro Tonali ha parlato alla vigilia del match in Champions League contro l’Atletico Madrid. Ecco le sue parole a Milan Tv

PARTITA – «Una partita bella, una partita di forza, ci possiamo stare dentro tutti quanti domani. È una squadra che ti lascia spazi, che ti lascia giocare in un campo così grande è possibile giocare bene a calcio, per noi va bene».

UNICO OBIETTIVO – «È una gara secca, noi siamo obbiligati a vincere ed è l’unica cosa che vogliamo fare domani e non fare solo belle partite per poi portare a casa poco, il nostro deve essere un unico obiettivo e andare lì solo per quello».

INSEGNAMENTI – «Le quattro partite che abbiamo fatto fino ad ora ci hanno insegnato che giocare e fare la partita in Champions, tante volte in pochi minuti si può ribaltare la partita, con un episodio con un rigore o comunque le squadre sono tutte di qualità e ti possono segnare sempre. Dobbiamo fare tesoro di queste partite e portare tutto dentro in quella di domani».

GIOCARE IN TRASFERTA – «Giocare in trasferta è sempre bello in Champions, giocare a San Siro è più semplice e meglio ma domani andremo lì con uno scudo intorno senza far caso a stadio e pubblico, andialo là solo per vincere».