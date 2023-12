Atalanta Milan, Theo Hernandez confermato come centrale? Le ultime

Theo Hernandez verso la conferma come difensore centrale anche in Atalanta Milan? Le ultime sulle scelte di formazione

Sabato pomeriggio andrà in scena Atalanta Milan al Gewiss Stadium di Bergamo. Per il match valevole per la quindicesima giornata di Serie A, Stefano Pioli dovrà fare nuovamente i conti con una difesa decimata dagli infortuni.

Stando alle probabili di formazione di TMW, e considerando che Simon Kjaer si è allenato a parte anche oggi (e che difficilmente recupererà per la sfida contro i bergamaschi), Theo Hernandez verrà confermato al centro della difesa insieme a Fikayo Tomori.