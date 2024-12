Atalanta Milan, Serafini non ha dubbi: «Non è la partita più importante della stagione». Le dichiarazioni rilasciate in esclusiva

Luca Serafini, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Milannews24. Di seguito le sue parole sulla partita di questa sera.

ATALANTA MILAN – «Atalanta-Milan non è la partita più importante della stagione ma sicuramente lo è di questa parte di stagione della squadra rossonera. Contrariamente a tutte le svolte di cui parliamo da un anno e mezzo a questa parte, quello di stasera è veramente uno spartiacque perché vincendola sistemi un po’ di cose dei primi mesi, rimani agganciato al gruppo delle prime con delle ambizioni rinnovate per quanto riguarda la qualificazione in Champions e poi chissà».