Atalanta-Milan Primavera, formazioni ufficiali: ecco gli 11 di Giunti

Atalanta-Milan Primavera, ecco le formazioni ufficiali del match valido per la 2° giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 1

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan Primavera, gara valida per la 2° giornata del campionato Primavera 1. Un match fondamentale tra due squadre in piena corsa per la qualificazione ai play-off.

ATALANTA (4-3-3): Dajcar; Ghislandi, Sutalo, Zuccon, Ruggeri; Sidibe, Scalvini, Gyabuaa; Cortinovis, Kobacki, Vorlicky. A disp.: Sassi, Scanagatta, Hecko, G. Renault, Ceresoli, Grassi, Bonfanti, Giovane, Oliveri, A, Mehic, Falleni, De Nipoti. All.: Massimo Brambilla

MILAN (4-3-3): Jungdal; Oddi, Michelis, Coubis, Stanga; Frigerio, Brambilla, Mionic; Roback, Tonin, El Hilali. A disp.: Moleri, Desplanches, Kerkez, Obaretin, Fili, Tahar, Saco, Cretti, Tolomello, Robotti, Nasti, NGbesso All.: Giunti.