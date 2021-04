Atalanta-Milan Primavera 1-1, le pagelle del match: Michelis monumentale

Atalanta-Milan Primavera, le pagelle del match valido per la 17esima giornata del campionato Primavera 1 terminato

Le pagelle di Atalanta-Milan Primavera. Il primo match della 17esima giornata del campionato Primavera 1 ha visto i vincere a Zingonia con il risultato di. Ecco i voti della nostra redazione.

TOP – Michelis 7,5: Non solo il gol, ma una prestazione sontuosa in difesa. Salva in ripetute occasioni il risultato, in un’occasione anche sulla linea di porta.

FLOP – Roback 5: Troppo superficiale nelle giocate. Tenta qualche sprint e dribbling, ma lo fa con una leggerezza che lo rende inefficace. Purtroppo, non è la prima gara insufficiente per il talento classe ’03.

PAGELLE:

ATALANTA (3-5-2): Dajcar 6; Ghislandi 6,5, Sutalo 6 (80′ De Nipoti S.V.), Zuccon 6 (33′ Giovane 6,5), Ruggeri 6,5; Sidibe 6, Scalvini 6, Gyabuaa 6; Cortinovis 7,5, Kobacki 5, Vorlicky 6,5. A disp.: Sassi, Scanagatta, Hecko, G. Renault, Ceresoli, Grassi, Bonfanti, Oliveri, A, Mehic, Falleni, De Nipoti. All.: Massimo Brambilla 6,5

MILAN (4-3-3): Jungdal 6; Oddi 6,5 (59′ Obaretin 6,5), Michelis 7,5, Stanga 6,5, Coubis 6; Frigerio 6,5, Brambilla 6, Mionic 5,5; Roback 5 (74′ N’Gbesso 6), Tonin 5,5 (59′ Nasti 5,5), El Hilali 5. (46′ Robotti 5,5) A disp.: Moleri, Desplanches, Kerkez, Obaretin, Fili, Tahar, Saco, Cretti, Tolomello, Robotti, Nasti, NGbesso All.: Giunti.