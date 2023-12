Atalanta Milan, Preiti avverte: «Delicata per entrambe, ma Pioli…». Le sue dichiarazioni a Sportitalia mercato

Intervenuto negli studi di Sportitalia mercato, Antonello Preiti ha parlato così della sfida di domani tra Atalanta e Milan. Le sue dichiarazioni.

PREITI – «Sarà delicata per entrambi. L’Atalanta non può permettersi un altro passo falso in casa ma trovare continuità, il Milan lo stesso. Ma sarà comunque una partita difficile, incontrare le squadre di Gasperini non è mai semplice anche se in questo momento non è la solita Atalanta»