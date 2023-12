Atalanta Milan, pazza idea di Gasperini: domani può esordire questo giovane

Ultime di formazione per Atalanta Milan, con Gian Piero Gasperini che pensa al possibile esordio dal primo minuto per un giovane

L’ultima idea di Gian Piero Gasperini per la formazione da schierare domani in Atalanta Milan è quella di far esordire un giovanissimo talento della Primavera nerazzurra. Bergamaschi alle prese con una serie di infortuni, soprattutto in difesa.

Come riferisce Sky Sport, il ballottaggio sulla corsia sinistra è apertissimo: Matteo Rugggeri è insidiato dal giovanissimo Giovanni Bonfanti, il quale ha già esordito a partita in corso contro il Napoli.