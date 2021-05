Atalanta-Milan, niente turnover per Gasperini: la formazione bergamasca

Atalanta-Milan, la probabile formazione dei bergamaschi. Gian Piero Gasperini schiererà l’undici migliore possibile

E il giorno di Atalanta-Milan. I rossoneri si giocano la qualificazione in Champions ma, come prevedibile, Gian Piero Gasperini non ha intenzione di fare sconti. Il tecnico bergamasco schiererà infatti l’undici migliore possibile per la gara del Gewiss Stadium.

Con la sola assenza di Hateboer, che verrà rimpiazzato da Maehle, l’unico ballottaggio riguarda il partner di Duvan Zapata in attacco. Al momento Muriel è favorito su Pessina. Confermatissimo Malinovskyi sulla trequarti, Ilicic partirà dalla panchina.