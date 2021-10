Atalanta Milan: la statistica di Muriel contro il diavolo

Atalanta Milan: curiosa statistica di Muriel contro i rossoneri. Il colombiano non segna molto ma… Ecco il dato

Luis Muriel è sicuramente l’uomo più temuto dai ragazzi di Pioli in vista del match di questa sera Atalanta Milan. Il colombiano, nella sua lunga carriera, non ha mai particolarmente fatto male ai rossoneri. Solo tre gol in quattordici incontri disputati, ma il dato non è questo.

La curiosità relativa a Muriel contro il Milan, riguarda le diverse squadre con le quali ha punito i rossoneri. Su cinque squadre girate in Italia nella sua carriera, il colombiano ha segnato con tre team diversi: Udinese, Sampdoria e Atalanta. In tutti i match in cui ha fatto centro, il Milan ha sempre perso.