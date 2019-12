Atalanta-Milan, la partita degli ex: il passato si reincontra

Atalanta-Milan può essere vista anche come la partita degli ex. Tanti i presenti da Ambedue gli schieramenti, soprattutto in quello rossonero

Il match di oggi del Milan può anche essere visto sotto un’altra chiave di lettura, ovvero la partita degli ex. Quest’ultimi sono presenti sia nello schieramento rossonero che in quello dell’Atalanta. Convocati alla mano risultato essere 4 quelli vestire la maglia del Diavolo è uno quella dei bergamaschi.

Milan – Sono ben tre i rossoneri ex Atalanta a partire dal primo minuto quest’oggi e tutti con una storia particolare con i colori del Milan. Bonaventura sta tornando ad essere il giocatore tanto ammirato prima dall’infortunio, Conti ha finalmente riconquistato il posto da titolare dopo i lunghi stop per i diversi problemi al ginocchio e Kessie alla ricerca di maggior continuità. Caldara partirà dalla panchina e salvo imprevisti non dovrebbe scendere in campo ma per l’anno venturo farà di tutto per ottenere un posto da titolare affianco di capitan Romagnoli.

Atalanta – Tra le fila bergamasche è presente solo un ex rossonero, ovvero Pasalic. L’eroe di Doha è stato confermato quest’estate grazie lan pagamento del diritto di riscatto dalla dirigenza della Dea al Chelsea e giorno dopo giorno sta acquisendo maggior titolarità nella formazione di Gasperini.