Atalanta Milan: la metamorfosi di Kessié, l’ex di turno

Atalanta Milan: Franck Kessié, l’ex di turno in questa sfida, sta vivendo un momento particolare in rossonero. La sua metamorfosi

Un giocatore imprescindibile per il Milan che, tutto ad un tratto, è diventato uno dei tanti per via della sua situazione contrattuale. Franck Kessié è senza dubbio uno dei simboli di Atalanta Milan.

L’ex di turno, infatti, è stato l’eroe di Bergamo nell’ultimo incontro disputato a maggio quando, grazie alla sua doppietta, il Milan centrò la Champions e si qualificò al secondo posto. Metamorfosi in quattro mesi e mezzo: stasera l’ivoriano sarà in panchina.