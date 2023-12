Atalanta Milan è anche De Ketelaere contro Pulisic: i numeri a confronto dei due

In Atalanta Milan di oggi si sfideranno anche Charles De Ketelaere e Christian Pulisic: i numeri a confronto dei due giocatori

Uno dei duelli a distanza che si vedranno in campo stasera in Atalanta Milan è quello tra Charles De Ketelaere e Christian Pulisic. Il belga è il grande ex della partita: meteora rossonera che ha deluso lo scorso anno, ma che ha cominciato bene sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Questo il confronto tra i due, fatto da Sportitalia in collaborazione con StarCasinò.Sport.

Cominciamo dalle presenze fatte finora: 13 per il nerazzurro, 12 per il rossonero. Poi i gol fatti: 1 solo per il belga, ben 5 per lo statunitense. Infine gli assist: entrambi ne hanno forniti 2 a testa.