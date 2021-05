Atalanta-Milan, c’è bisogno di tutti: Pioli porta anche gli infortunati

Verso Atalanta-Milan. In vista del match di questa sera Stefano Pioli aggrega anche i giocatori infortunati insieme al resto della squadra

Stefano Pioli ha bisogno di tutti in vista di Atalanta-Milan. Il tecnico rossonero ha aggregato insieme al resto della squadra in partenza per Bergamo i tre giocatori indisponibili (Ibrahimovic, Gabbia e Rebic). Il gruppo dovrà essere la vera forza di questa sera. Un gruppo caricato anche dal sostegno dei tifosi questa mattina a Milanello.