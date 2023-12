Atalanta Milan, Bennacer titolare? La scelta di Pioli dipenderà da questo fattore

Atalanta-Milan, pazza idea Bennacer titolare a centrocampo: Pioli scioglierà le riserve in base a questo fattore

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer potrebbe addirittura partire dall’inizio nella gara di sabato pomeriggio tra Atalanta e Milan.

Pioli scioglierà le riserve in base al minutaggio che l’algerino riuscirà a garantirgli ma, con l’indisponibilità dell’ex Empoli in Champions (non è stato inserito in lista UEFA), è possibile che il tecnico faccia riposare Musah a Bergamo lanciando il terzetto Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders.