Atalanta interessata a Pobega. Possibile contropartita per Pessina?

Pobega apprezzato dall’Atalanta. Il Milan pensa di usare il prospetto come contropartita per riportare Pessina a Milanello

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, l’Atalanta starebbe valutando con attenzione di acquistare il giovane prospetto rossonero Tommaso Pobega che nella passata stagione ha militato nello Spezia.

Al momento il Diavolo non sembra intenzionato ad ascoltare offerte per il prodotto del proprio vivaio ma potrebbe a sorpresa inserirlo in un’operazione che comprenda Matteo Pessina di ritorno a Milanello. Il Milan infatti detiene i diritti sul 50% della futura rivendita del centrocampista azzurro che tanto bene sta facendo in questo Euro 2020.