Atalanta, Gasperini: «Champions? Le nostre avversarie dovranno sperare in nostri errori»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

«Tra due punti saremo di nuovo in Europa. Per la Champions League non so quale sarà il tetto. In queste cinque partite, gli altri dovranno sperare che noi sbagliamo per prenderci. In pochi punti ci sono comunque un sacco di squadre, ma il destino è nelle nostre mani. È difficile, ma la Champions è il nostro traguardo».