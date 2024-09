Atalanta Arsenal 0-0: Retegui SBAGLIA un rigore, Gasperini FERMA Arteta. Inizia con un pareggio la Champions della Dea

L’Atalanta campione di Europa League in carica inizia la sua avventura nella nuova Champions League con un pareggio in casa per 0-0 contro l’Arsenal.

Gasperini ferma Arteta, ma mastica amaro perché Retegui ha sbagliato un rigore al 51′ facendosi ipnotizzare da Raya. Tra le italiane solo il Milan ha perso al debutto, mentre la Juve è l’unica ad aver vinto.