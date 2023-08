Dan Ashworth, direttore sportivo del Newcastle, ha commentato i sorteggi dei gironi di Champions League. Tra le avversarie c’è il Milan

Le parole di Dan Ashworth, direttore sportivo del Newcastle, ha commentato i sorteggi dei gironi di Champions League. Tra le avversarie c’è il Milan:

«Emozionante tornare in Champions League dopo 20 anni e sfidare le squadre più forti d’Europa. Per i tifosi, per i giocatori e lo staff. Si tratta di qualcosa si speciale. Sfida più difficile? Tutte sono difficile, sono club iconici, penso che eravamo una delle squadre più forti della quarta fascia e che in molti avrebbero voluto evitarci»

TONALI – «Sarà una grande sfida, puntiamo al fattore campo e comunque abbiamo giocatori che hanno già esperienza in Europa come Tonali e Trippier. Possiamo qualificarci»