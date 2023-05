Asensio Milan: lo spagnolo tentato dalla Premier, ecco chi lo cerca

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Asensio. Lo spagnolo però sarebbe tentato dalla Premier League

In particolare secondo The Athletic su di lui è molto attivo l’Aston Villa: Unai Emery, tecnico dei Villans, lo ha messo in cima alla lista delle preferenze: decisiva la possibile qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione.