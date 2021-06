AS – Milan, non solo Brahim: del Real Madrid interessano altri giocatori

Il Milan fa la spesa dal Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS i rossoneri lavorano con i Blancos su diversi calciatori. In primo piano c’è ovviamente la situazione Brahim Diaz, ma ci sarebbero stati sondaggi anche per Jovic, Mariano Diaz, Odriozola e Dani Ceballos.

🚨🌗| AC Milan want to extend Brahim’s loan. They also want Jovic, Mariano, Odriozola and Ceballos on loan as well. @diarioas #rmalive

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 7, 2021