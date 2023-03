Fiorentina, Cabral torna sul Milan: «Con loro grande partita»

Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, è tornato a parlare della vittoria ottenuta dalla squadra di Italiano contro il Milan

Intervenuto a DAZN dopo Cremonese-Fiorentina, Arthur Cabral ha dichiarato:

«Non so cosa è cambiato, io ho sempre lavorato adesso sta andando bene e spero di continuare così. Prima facevamo bene solo in Coppa però adesso facciamo bene anche in A e vogliamo continuare così fino alla fine della stagione. È importante vincere contro tutti, col Milan abbiamo fatto una grandissima partita e così è stato anche oggi».