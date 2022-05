Arrivabene lancia l’allarme: «Giovani non più così attratti dal calcio»

Le parole dell’A.D. bianconero Arrivabene: «C’è un calo di attenzione fra i giovani. Non sono più così attratti dal pallone»

Maurizio Arrivabene, a.d. della Juventus, parla così di come il mondo del calcio stia perdendo fascino tra i giovani. Le sue dichiarazioni.

ECONOMIA NEL CALCIO – «In un mondo che parla di economia e finanza, la parola sostenibilità è una colonna nel momento in cui si valutano gli investimenti. Un tema fondamentale riguarda la competitività del calcio italiano con quello di altri paesi, mantenere vivo il decreto crescita è comunque un piccolo passo. Giusto che i benefici fiscali siano mantenuti per rendere competitiva l’Italia sul mercato europeo, ma questo non basta. Si deve anche fare un passo indietro e chiedersi cosa è il calcio di oggi rispetto alla nuova generazione che sta crescendo: c’è un calo di attenzione fra i giovani. I giovani non sono più così attratti».