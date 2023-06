Sacchi: «Assenza di Maldini ai funerali di Berlusconi? Penso questo»

Arrigo Sacchi, leggendario tecnico del Milan, ha parlato di Silvio Berlusconi e dell’assenza di Paolo Maldini ai funerali: le dichiarazioni

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così di Silvio Berlusconi e dell’assenza di Paolo Maldini ai funerali dell’ex patron del Milan:

«Berlusconi è stato un grande presidente e un grande uomo. Quando mi hanno preso, ho detto a lui e ai suoi: ‘O siete dei geni o siete dei pazzi’. Erano dei geni. Quando mi sono dimesso, ha continuato a pagarmi fino all’inizio del mio contratto con la Nazionale, senza che io lo chiedessi. L’assenza di Maldini? Per me Paolo è giustificato, non credo meritasse quello che gli hanno fatto la scorsa settimana».