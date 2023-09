Arnautovic mette nei guai l’Inter: lungo stop per l’ex obiettivo del Milan, oggi in forza nella rosa di Inzaghi

Problemi non da poco in casa Inter dopo la vittoria contro l’Empoli. I nerazzurri hanno perso per infortunio Marko Arnautovic. Di seguito il comunicato sull’ex obiettivo di mercato del Milan.

COMUNICATO – Marko Arnautovic si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di ieri nella gara contro l’Empoli.

Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane.

Come riporta Sky Sport per l’attaccante austriaco è possibile uno stop di almeno 45 giorni, al massimo due mesi