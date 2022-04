Arnadottir: «Dopo la sosta per le Nazionali torneremo a cercare la vittoria»

Guðný Árnadóttir, diensore del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club, tornando sulla vittoria contro l’Empoli

«Credo che nessuna gara sia facile. L’Empoli è una squadra che gioca bene a calcio e abbiamo dovuto disputare una grande partita per vincere. Abbiamo giocato bene, abbiamo sfruttato le occasioni e difeso bene. Mi sentivo bene in campo, non sono mai stata sotto pressione. Abbiamo fatto un’ottima prestazione di squadra. Ogni partita ora è molto importante ed è fondamentale prendere i 3 punti. Ora ci sarà la pausa per le nazionali, poi torneremo a cercare la vittoria»