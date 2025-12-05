Arizala Milan, il giovane colombiano è in arrivo: le cifre e la volontà del giocatore. Segui le ultimissime

Il Milan piazza un colpo in prospettiva, dimostrando ancora una volta grande attenzione al mercato dei giovani talenti. L’arrivo di Juan Arizala, laterale sinistro classe 2005, è ormai cosa fatta. A confermare definitivamente le indiscrezionidei giorni scorsi, lanciate dal collega Matteo Moretto, è stato questa mattina il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i suoi canali, citando l’imminente chiusura dell’affare.

Dettagli del Trasferimento e Formula dell’Acquisto

Arizala, che si è messo in grande luce con la Colombia U20 durante il Mondiale di categoria, diventerà un nuovo calciatore dei rossoneri per una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Questa somma sarà versata al suo club attuale, il Deportivo Independiente Medellin, che si è anche assicurato una percentuale sulla futura rivendita, un dettaglio che sottolinea la fiducia del club colombiano nelle potenzialità del ragazzo.

Secondo quanto riportato, l’arrivo del talento colombiano a Milano è strettamente legato agli impegni della sua squadra d’origine. Arizala è atteso in Italia subito dopo la finale di Coppa Colombiana, che il Deportivo Independiente Medellin giocherà, in una doppia sfida di andata e ritorno, contro l’Atletico Nacional. Non appena concluse le finali, il giovane esterno partirà alla volta dell’Italia per le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto che lo legherà al Diavolo.

La Spinta del Giocatore e il Progetto Allegri-Tare

Un elemento cruciale che ha sbloccato la trattativa è stata la ferrea volontà del calciatore. Viene infatti sottolineato come Arizala abbia spinto moltissimo per il trasferimento in rossonero non appena la dirigenza di Via Aldo Rossi ha manifestato il suo interesse.

Questo acquisto si inserisce perfettamente nel nuovo contesto tecnico-sportivo del Milan. La dirigenza, che vede Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, come nuovo Direttore Sportivo (DS), sta lavorando per costruire una rosa che mescoli talenti futuribili come Arizala con campioni affermati.

L’innesto di un giovane di prospettiva è in linea con la visione di Allegri – il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico toscano – che avrà il compito di guidare i talenti emergenti del club e di integrarli nel sistema di gioco volto a ottenere risultati immediati e, contemporaneamente, pianificare il futuro della squadra. L’arrivo di Arizala conferma la strategia a lungo termine del club meneghino.