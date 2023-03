Braida analizza il momento di De Ketelaere: il pensiero del dirigente

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha analizzato il rendimento di Charles De Ketelaere in rossonero: le sue parole

Durante l’intervista a TMW, Ariedo Braida ha parlato così di Charles De Ketelaere, trequartista belga del Milan:

«Non è che se paghi tanto un calciatore è matematico che renda tanto. Semplicemente non lo sai. Quando compri un giocatore lo conosci in parte, quando lo hai ogni giorno impari a conoscerlo. Vedi tutti i pregi che l’occhio umano non può vedere, ma anche tutti i difetti. A volte ci sono calciatori che sono bravi, hanno numericamente e matematicamente certe qualità che vengono espresse da quanti tiri fanno, quanti assist. Poi bisogna conoscerli caratterialmente, certi hanno furore agonistico, altri meno. È qualcosa che vedi con occhio clinico, l’esperienza in questi casi aiuta. Vedere le partite, andare agli allenamenti, ci sono cose che durante la partita non emergono. Ci sono situazioni da tenere conto. Il calcio, purtroppo o per fortuna, non è matematico».